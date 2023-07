CORRIERE – Nasce la nuova Serie A, oggi i sorteggi: “Parte la caccia al Napoli campione”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla nuova stagione di Serie A e sulla rincorsa al Napoli con il sorteggio del calendari.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla nuova stagione del campionato di Serie A che è praticamente imminente. “Parte la caccia al Napoli campione”, titola il noto quotidiano sportivo che contribuisce al grande fermento per scoprire il nuovo calendario di Serie A.

A poco più di un mese dalla conclusione della Serie A 2022/23, che ha incoronato il Napoli come campione d’Italia, il campionato è pronto per ripartire e oggi andranno in scena proprio i sorteggi per definire il calendario della nuova stagione, con tutte le squadre inseguitrici del Napoli, detentore del titolo, pronte a dargli battaglia. È quanto riporta il Corriere dello Sport. L’attesa è fino alle 12.30, quando inizierà l’evento di presentazione, che vedrà la partecipazione di illustri personalità come il presidente della Lega, Casini, l’amministratore delegato De Siervo e numerosi ospiti. Il campionato è ormai sulla soglia di prendere forma.

Spazio anche alla Juventus, fresca del nuovo arrivo in area dirigenziale, Cristiano Giuntoli. Si legge: “Juve, due colpi per Giuntoli. Koopmeiners e Milinkovic”.

Di seguito la prima pagina del Corriere dello Sport: