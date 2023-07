Prime pagine: Orsolini per la fascia di Garcia. Napoli caccia al campione

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli come riportato dai maggiori giornali sportivi italiani. TuttoSport, Il Mattino, Corriere dello Sporte non solo.

NOTIZIE SSC NAPOLI. Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e le squadre di Serie A sono al lavoro per rinforzare le loro rose. Il Napoli è al centro dell’attenzione, come evidenziato dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

Secondo “Il Mattino”, il club partenopeo sta puntando a Riccardo Orsolini per rinforzare le sue corsie esterne d’attacco. “C’è un Orso per la fascia di Garcia“, titola il giornale, suggerendo che il calciatore potrebbe essere la chiave per la ristrutturazione della squadra.

“TuttoSport” mette in luce le interazioni tra il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, e l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. L’edizione odierna del giornale riporta: “Intesa tra Giuntoli e Allegri: da Bonucci agli esuberi, ecco le priorità Juve“. Sembra che ci sia una strategia condivisa tra i due dirigenti, con il Napoli e la Juventus che cercano di perfezionare le loro rose per la prossima stagione.

Infine, “Corriere dello Sport” segnala che la Juventus è pronta a sfidare il Napoli campione. “Parte la caccia al Napoli campione“, titola il quotidiano, anticipando una stagione competitiva in Serie A. Inoltre, si legge: “Juve, due colpi per Giuntoli. Koopmeiners e Milinkovic”, indicando potenziali acquisti da parte del club bianconero.

Queste sono solo alcune delle storie che animano il calciomercato in questo momento. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sulle mosse del Napoli e degli altri club della Serie A. Ricordate, potete trovare queste e altre notizie sui quotidiani disponibili in tutte le edicole. Nel frattempo potete consultare le prime pagine.