Alvino: “Scudetto Napoli? Vale venti scudetti vinti altrove. Ora avanti senza Giuntoli”

Il giornalista Carlo Alvino è tornato sullo Scudetto del Napoli in cui ci hanno messo la firma in primis Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è destinata a rimanere nella memoria collettiva. Dopo aver conquistato lo scudetto con prestazioni eccellenti in ogni reparto, battendo record sia in attacco che in difesa, assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo, il Napoli ha raggiunto un altro primato a livello europeo. La squadra di Spalletti ha accumulato ben 90 punti, superando sia il Barcellona (88) che il Manchester City (89), campioni rispettivamente in Spagna e Inghilterra, abbattendo anche altri record: il Napoli si è posizionato anche al primo posto per i gol segnati di testa, totalizzandone ben 17 e facendo meglio di qualunque altra squadra europea. Si è poi qualificata per i quarti di finale della Champions League, un traguardo mai raggiunto prima nella sua storia, tutti passi in avanti che hanno contribuito anche alla ripresa sul piano economico-finanziario dopo le difficoltà generate dal Covid-19, comuni a tutte le società.

A dire la sua su questa stagione è stato il giornalista Carlo Alvino che su Twitter ha così commentato:

“L’idea di rivoluzionare il Napoli l’anno scorso è partita dal presidente Aurelio De Laurentiis, che seguito in prima persona il lavoro del direttore Cristiano Giuntoli, coadiuvandolo in questa operazione societaria che, come dimostrato dai fatti, è stata vincente. Lo Scudetto del Napoli vale venti Scudetto vinti altrove, soprattutto per il modo in cui arrivato questo titolo, sia in termini economici sia per lo spettacolo che la squadra allenata da mister Luciano Spalletti è riuscita a dare in campo. Certamente, la firma di Cristiano Giuntoli su questo trionfo c’è, il lavoro del DS ha contribuito in maniera importante. Adesso, però, si andrà avanti senza di lui” .