Oppini: “Da ADL mi aspetto un colpo di teatro: e se Lukaku venisse a Napoli?”

Il giornalista Francesco Oppini ha lanciato una clamorosa ipotesi di mercato sul Napoli che vedrebbe per protagonisti Osimhen e Lukaku.

Notizie Mercato Napoli – Il Napoli, con Aurelio De Laurentiis in prima persona, ha una priorità: trattenere a tutti i costi Victor Osimhen. Il presidente chiede non meno di 150 milioni di euro a chi cerca di farlo cedere e ha già allontanato le ‘sirene’ di Premier e Ligue 1, soprattutto quelle del PSG che ora hanno abbandonato completamente la pista del nigeriano per virare su Kolo Muani. Ma qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile, il Napoli dovrebbe correre ai ripari e trovare un perfetto sostituto.

A lanciare una clamorosa ipotesi è il giornalista di fede bianconera, Francesco Oppini, che a 7 Gold ha detto: “Mi sta venendo una idea cattivissima: il Napoli potrebbe lasciare andare via Osimhen e prendere almeno uno tra Lukaku e Vlahovic“.

Oppini ha poi aggiunto: “La mia non è una bomba di calciomercato, vorrei essere chiaro, ma solo una ipotesi personalissima. Aurelio De Laurentiis è uno che ama sorprendere e, di conseguenza, mi aspetto un colpo di teatro”, ha aggiunto Francesco Oppini. Ad escludere tale ipotesi è stato l’ex dg bianconero Luciano Moggi: “Per come la vedo io Romelu Lukaku, alla fine, resterà all’Inter anche nella prossima stagione”.