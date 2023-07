Napoli-Kilman, il Wolverhampton tratta la cessione, c’è l’ok del calciatore

Max Kilman, difensore del Wolverhampton, potrebbe presto unirsi al Napoli L’offerta di oltre 30 milioni di euro e un ingaggio allettante sembrano aver convinto tutte le parti.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è pronto a fare il grande salto per assicurarsi le prestazioni di Max Kilman, il difensore di talento del Wolverhampton Wanderers. Questa mossa arriva mentre il club cerca di sostituire Kim Min Jae, il cui passaggio al Bayern Monaco è praticamente concluso.

Kilman, nato nel 1997, ha impressionato nel corso delle ultime due stagioni in Premier League, diventando un elemento chiave nella retroguardia del Wolves. Queste prestazioni non sono passate inosservate, e il Napoli ha tenuto d’occhio il giovane difensore per diverse settimane.

Il Wolverhampton inizialmente aveva rifiutato le avances del club azzurro, ma secondo quanto riportato dal Daily Mail, ora sembra pronto a discutere la cessione del calciatore. Per convincere definitivamente il club inglese, tuttavia, serviranno alcune formalità sulla cifra da corrispondere, già abbastanza alta nell’ultima offerta del Napoli, superiore ai 30 milioni di euro.

Non solo, ma il Napoli ha anche apparentemente parlato con gli agenti di Kilman, ricevendo l’ok per il trasferimento. A Kilman andrebbe un ingaggio da oltre 2 milioni di euro, superiore a quello attualmente percepito in Inghilterra e in linea con quello percepito da Kim Min Jae nell’ultima stagione.

Se queste voci di mercato si rivelassero vere, sarebbe una grande notizia per il Napoli, che è determinato a rafforzare la sua squadra per la prossima stagione. Con l’ok di Kilman e un’offerta di trasferimento sulla tavola che potrebbe soddisfare il Wolverhampton, sembra che le stelle si stiano allineando per un potenziale colpo di mercato per il Napoli. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti su questa affascinante storia di calciomercato.