Calendario Serie A 2023/2024: Napoli, ecco chi non incontrerà all’esordio

Scopri le squadre che il Napoli non potrà incontrare all’esordio nel calendario Serie A 2023/2024. Dettagli sui criteri di formazione del calendario e l’alternanza degli incontri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La stagione calcistica 2023/2024 della Serie A sta per iniziare e la Lega Serie A ha recentemente rivelato il calendario e i criteri di formazione. Tra le squadre da tenere d’occhio, il Napoli si ritroverà ad affrontare un esordio stagionale particolare, con alcune delle squadre più temibili che non incontrerà alla 1° giornata.

Secondo i criteri adottati dalla Lega Serie A, le squadre che il Napoli non potrà affrontare alla prima giornata sono: Salernitana, Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma. Questa decisione è stata presa secondo vari criteri, tra cui l’alternanza degli incontri in casa e in trasferta e l’evitare più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone.

Un altro criterio importante adottato riguarda l’alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per determinate coppie di società, tra cui il Napoli e la Salernitana. Ciò significa che queste due squadre non giocheranno mai due partite consecutive nello stesso stadio.

Inoltre, la Lega Serie A ha deciso che durante la 1ª, la 2ª, la 38ª giornata, il turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e la giornata che lo precede (5ª giornata), non si potranno svolgere le partite tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, così come i derby di Milano, Roma, Torino e quelli campano e toscano.

I derby devono invece svolgersi in giornate differenti e le squadre che partecipano alla UEFA Champions League non si incontreranno tra loro né incontreranno le squadre partecipanti alla UEFA Europa League e le squadre partecipanti alla UEFA Europa Conference League nelle giornate comprese tra due turni di competizioni UEFA.

Questi criteri sono stati adottati per garantire la massima equità possibile e per far sì che tutte le squadre abbiano le stesse opportunità di successo nel corso della stagione.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul calendario della Serie A 2023/2024 e per scoprire come queste regole influenzeranno l’esito della stagione calcistica.