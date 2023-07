Valcareggi: “Osimhen incredibile, quando corre sembra la moglie di Braccio di ferro”

L’ex calciatore e agente di Zerbin, Furio Valcareggi, si è soffermato su Osimhen lasciandosi andare ad un insolito paragone.

L’ex calciatore e agente di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, soffermandosi su diverti temi, a partire proprio dall’addio di Kim:

“Come si sostituisce Kim? Non saprei. Kim è riuscito a far dimenticare Koulibaly. Un’impresa impossibile quella di riuscire a far meglio di colui che costituiva il prezzo pregiato del Napoli. Fossi stato nel coreano non avrei lasciato gli azzurri. Il Bayern è una grande squadra, con grandi tifosi, però Napoli è una piazza incredibile per un calciatore. È difficile trovare un posto così bello e gratificante”.

Stesse parole sulla città usate da Osimhen…

“Che giocatore… È amico di Zerbin, un ragazzo d’oro. Non è un cuor di leone in allenamento, ma ha delle qualità… mamma mia. Quando parte è una roba incredibile, sembra Olivia, la moglie di Braccio di ferro quando corre. In velocità ti passa avanti, in cinque metri ne prende uno e mezzo. Nello stretto, con quelle gambone, arriva sempre prima lui, ha un primo controllo incredibile e di testa riesce a mettere tutti all’altezza della sua spalla. È un fenomeno, un fenomeno questo ragazzo qui!”.