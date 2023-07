Gli agenti di Beto vogliono portalo al Napoli: Retroscena da Firenze

La Fiorentina su Beto dell’Udinese, ma secondo gli agenti, il suo futuro potrebbe essere al Napoli con Garcia.

Calciomercato Napoli. Inizia l’intrigo di mercato calcistico per Beto, l’attaccante portoghese dell’Udinese. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Firenzeviola.it, nonostante la Fiorentina stia tenendo d’occhio il giocatore, gli agenti dello stesso starebbero spingendo per un trasferimento al Napoli.

Beto, un Prezzo Alto e Aspirazioni da Campione

Il prezzo del cartellino del portoghese è valutato dal club friulano a 35 milioni di euro, un importo che, considerato il contratto in scadenza nel 2026, l’Udinese non ha intenzione di diminuire. Beto, dal canto suo, sembra avere un’aspirazione precisa: vestire la maglia di una squadra che disputi la Champions League.

Napoli, un’Opzione Possibile Solo con la Cessione di Osimhen

Le indiscrezioni fiorentine riportano che gli agenti di Beto spingerebbero per un trasferimento al Napoli, ma questa mossa sarebbe possibile solamente nel caso in cui il club partenopeo decidesse di cedere Osimhen, liberando quindi una significativa disponibilità economica.

L’Interesse del Milan, un’Altra Possibilità in Campo

Non solo Napoli, ma anche il Milan avrebbe mostrato interesse per l’attaccante dell’Udinese. Con la possibile cessione di Tonali, potrebbe tornare in auge il nome di Beto per i rossoneri.

Contratto Senza Clausole: la Situazione di Beto all’Udinese

A complicare ulteriormente la situazione, aggiungiamo che, secondo quanto raccolto, il contratto di Beto non prevederebbe alcuna clausola specifica.