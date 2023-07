Napoli, Simeone: “De Laurentiis mi ha mandato un messaggio, non ci credevo. Vi racconto tutto”

Giovanni Simeone dopo la vittoria in amichevole del Napoli sull’Adana Demirspor, parla degli obiettivi e rivela il messaggio di De Laurentiis.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli batte 4-0 l’Hatayspor nell’ultima amichevole estiva a Castel di Sangro. Protagonista della sfida è stato Giovanni Simeone, autore di una doppietta che conferma il suo ottimo stato di forma.

Simeone ha parlato con passione e determinazione, sottolineando l’importanza di essere all’altezza della squadra: «Ci tengo a dimostrare di poter essere all’altezza di questa squadra. Voglio fare gol, anche in amichevole e cercare di migliorarmi per farmi trovare pronto e per farmi vedere».

L’AMBIZIONE DI DIFENDERE LO SCUDETTO

Il figlio dell’ex grande allenatore Diego Simeone ha parlato chiaramente delle sue ambizioni con il Napoli, tra cui la difesa dello scudetto: «Partiamo con l’idea di difendere un’identità, una squadra, una maglia. Quello che abbiamo fatto è stato grandissimo, ci aiuta ad avere fiducia, però adesso inizia una stagione. Vogliamo ripetere un grande anno con l’idea di vivere il presente difendendo la maglia e dando tutto».

UN LEGAME FORTE CON IL PRESIDENTE

Simeone ha inoltre rivelato un legame personale con il presidente del Napoli, esprimendo gratitudine e gioia per la fiducia riposta in lui: «Quando il Presidente mi ha mandato un messaggio, sono stato felice. Penso che abbiamo realizzato qualcosa di grandissimo, di enorme, però sta per iniziare un’altra avventura. Vogliamo ripeterci».

IL RAPPORTO CON IL NUOVO ALLENATORE

Sul nuovo allenatore Garcia, Simeone ha dichiarato: «Garcia vuole che siamo sempre aggressivi. Sono i primi giorni, sta tenendo l’idea del 4-3-3 e potrebbe anche cambiare vedendo tutti i giocatori. Noi dobbiamo adattarci, il mister ha belle idee. Qua ci sono giocatori forti, come è stato anche nella scorsa stagione. Questa squadra ha tantissime cose molto buone ma adesso arriva un campionato nuovo. E dobbiamo confermarci. Vogliamo difendere lo scudetto, un’identità che ci appartiene e questa maglia che è bellissima»