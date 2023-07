Napoli travolgente in amichevole: 4-0 all’Hatayspor, doppiette di Osimhen e Simeone

Il Napoli batte 4-0 l’Hatayspor nell’amichevole giocata a Castel di Sangro: doppiette per Osimhen e Simeone, azzurri convincenti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli travolge 4-0 i turchi dell’Hatayspor nell’amichevole giocata allo stadio Patini di Castel di Sangro. Gli azzurri dominano la gara grazie alle doppiette di Osimhen e Simeone.

A sbloccare il risultato è Osimhen, lesto a insaccare dopo una respinta corta del portiere su tiro di Politano. Il nigeriano raddoppia poi con un morbido pallonetto su assist di Kvaratskhelia.

Nella ripresa entra in scena Simeone: l’argentino firma il 3-0 sfruttando un batti e ribatti in area, per poi calare il poker con un preciso colpo sotto a tu per tu col portiere.

Prestazione convincente del Napoli, che ha mostrato intensità e qualità offensive contro la formazione turca. Spalletti può essere soddisfatto delle prove di Osimhen e Simeone, già in grande forma. Si tratta di un buon test in vista dell’inizio della nuova stagione.

IL TABELLINO DI NAPOLI-HATAYSPOR 4-0

Marcatori: 23′ e 28′ Osimhen, 64′ e 70′ Simeone

NAPOLI 1T (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Rudi Garcia.

NAPOLI 2T (4-3-3): Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Obaretin; Folorunsho, Demme, Coli Saco; Zerbin, Simeone, Zedadka.

HATAYSPOR (4-2-3-1): Karesler; Corecki, Demir, Bekaroglu, Aksoy; Aburjiania, Olufisayo; Saglam, Lobjanidze, Mango Fernandes; Yildrim. All. Demirel.