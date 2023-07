LIVE – Napoli vs Hatayspor: 2-0. Politano sfiora il terzo gol

Segui in diretta live Napoli vs Hatayspor, la terza amichevole del Napoli prima dell’inizio della nuova stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli-Hatayspor è l’attesissima terza amichevole pre-campionato per gli azzurri campioni d’Italia. Prima dell’imminente inizio della nuova stagione, il club partenopeo affronta il club turco dell’Hatayspor nel pittoresco stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La partita calcia d’avvio alle ore 18:30.

54′ – Anche Politano vicino al 3-0

L’esterno supera la difesa e prova a beffare il portiere con un tiro mancino: palla di poco a lato.

52′ – Kvara vicino al gol

Il georgiano sfiora il palo con il destro dopo una bella combinazione con Osimhen.

49′ – Gol annullato ad Osimhen

Il nigeriano aveva trovato la tripletta con un pallonetto, ma l’arbitro ha fermato tutto per fuorigioco.

46′ – Comincia il secondo tempo

Fischio d’inizio per il secondo tempo a Castel di Sangro tra Napoli e Hatayspor, risultato sul 2-0.

SECONDO TEMPO

45′ – Fine primo tempo

Si conclude senza recupero il primo tempo dell’amichevole tra Napoli e i turchi dell’Hatayspor con gli azzurri avanti 2-0 grazie alla doppietta di Osimhen.

42′ – Ottime indicazioni per Garcia

L’allenatore del Napoli ha ottenuto fino a questo momento ottime indicazioni tattiche col suo 4-2-3-1 con Raspadori jolly che si divide tra centrocampo e trequarti. L’ex Sassuolo si è mosso tanto e bene. Osimhen show, due gol: è subito entrato in forma.

39′ – Napoli vicino al terzo gol

Prima bella punizione di Politano, poi dal corner successivo colpo di testa di Ostigard con il pallone che termine di poco alto sopra la traversa.

36′ – Dominio Napoli

La squadra di Garcia è in assoluto controllo della partita, tanto palleggio e poi quando ne ha possibilità va in verticale sfruttando l’impeto del suo centravanti, Osimhen.

32′ – Brutto fallo su Kvaratskhelia

Intervento duro di Yildirim su Kvratatskhelia a centrocampo, resta a terra il georgiano mentre arrivano le proteste soprattutto dei tifosi dagli spalti.

28′ – Osimhen show: doppietta e 2-0

Altro regalo della difesa turca, palla recuperata a centrocampo da Kvaratskhelia che d’esterno serve subito Osimhen: il nigeriano al limite dell’area con un pallonetto segna il gol del 2-0.

22′ – Gol del Napoli: ha segnato Osimhen

Rinvio sbilenco del portiere, la palla è di fatto regalata a Politano che di prima serve Osimhen: il nigeriano in area dribbla l’esterno difensore dei turchi e segna a porta vuota la rete del vantaggio a metà primo tempo. Applausi convinti dalla panchina per Garcia.

18′ – Rrahmani di testa: palla alta

Dagli sviluppi di corner, battuta dalla sinistra di Kvaratskhelia per la testa di Rrahmani. Pallone alto sopra la traversa. Un minuto dopo Osimhen calcia sul portiere indisturbato ma era in fuorigioco.

16′ – Ci prova ancora Osimhen

Cross dalla destra di Politano, schiacciata di testa di Osimhen che anticipa il pallone e non gli da forza. La sfera termina facile tra le braccia del portiere. Azione nata dopo una manovra prolungata da sinistra a destra.

12′ – Napoli fa tanto possesso palla

Fitta rete di passaggi per la squadra di Garcia con l’obiettivo di trovare varchi, spesso coinvolto Osimhen. Meno nel vivo del gioco Kvaratskhelia. Si gioca soprattutto a destra.

6′ – Osimhen subito pericoloso

Prima azione per il Napoli, la crea dal nulla Osimhen che calcia al volo dalla distanza su assist di Politano, pallone a lato non di molto. Nell’occasione sorpreso il portiere che nel tentativo di pararla sbatte con la testa sul palo.



4′ – Raspadori molto attivo

L’ex attaccante del Sassuolo sembra agire quasi da mezzala sul centrodestra con Anguissa play e Zielinski a completare il reparto.

PRIMO TEMPO

L’amichevole tra Napoli e Hatayspor promette di essere un eccitante scontro pre-stagionale. Con una formazione energica che include giocatori come Raspadori, Kvara e Osi, e un avversario motivato dalla massima divisione del campionato turco, l’evento sarà sicuramente un’occasione intrigante per i tifosi e gli analisti. Non perdete la possibilità di seguire l’azione live e di restare aggiornati con tutte le notizie relative al match.

Dove Vedere Napoli-Hatayspor

Per chi desidera guardare la partita in TV, la diretta sarà disponibile su SKY al canale numero 251. A differenza dei canali SKY Calcio o SKY Sport, questa partita sarà visionabile solo in pay per view, al costo di 9,99 euro.

Come Seguire la Partita sul Web

L’amichevole sarà facilmente tracciabile online attraverso NAPOLIPIU.COM. In modo completamente gratuito, i tifosi possono monitorare il risultato aggiornato in tempo reale, i marcatori, le formazioni ufficiali e le sostituzioni che mister Garcia effettuerà.

Precedenti con Club Turchi

Questa è la prima volta che il Napoli affronta Hatayspor, ma non è estraneo ai club turchi. In passato, ha incontrato il Trabzonspor in Europa League, il Besiktas in Champions League, e recentemente ha battuto l’Antalyaspor con un risultato di 2-3 durante una tournée in Turchia.

Precedenti nelle Amichevoli Estive 2023

In preparazione per la stagione, il Napoli ha già affrontato l’Anaune, battendola 6-1, e la SPAL, con una partita terminata in pareggio 1-1 nonostante le numerose opportunità create dagli azzurri.