Libero critica il Napoli: “Da 3 mesi si sapeva dell’addio di Kim, ma il sostituto non c’è”

Secondo Libero il Napoli ha gestito male il dopo-Kim: da tre mesi si sapeva della sua partenza ma il club non ha ancora trovato il sostituto.

Calciomercato Napoli. Il Napoli nel mirino di Libero per la gestione del mercato. In particolare il quotidiano critica il club azzurro per non aver ancora trovato il sostituto di Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco.

Secondo Libero, la dirigenza partenopea era a conoscenza già da tre mesi che il difensore coreano sarebbe partito, eppure ad oggi non è stato acquistato il giocatore che possa rimpiazzarlo degnamente.

Una situazione che, se Rudi Garcia fosse stato al secondo o terzo anno di Napoli, avrebbe probabilmente già sollevato non poche lamentele da parte del tecnico. Invece, essendo un allenatore arrivato da poco, Garcia per ora tace e si affida al lavoro della società.

Secondo il quotidiano di feltri, il ritardo nell’individuare l’erede di Kim rischia di essere un problema non da poco per il Napoli, chiamato a difendere lo scudetto conquistato nella passata stagione. Il tempo stringe e la stagione è alle porte, per questo la dirigenza azzurra è chiamata a chiudere quanto prima questa situazione di stallo.

Libero, nella sua critica al mercato del Napoli, dimentica che è l’unico club che non solo può operare senza fretta ma che può anche pagare immediatamente, godendo di una sicurezza finanziaria unica in Italia. De Laurentiis non è uno sprovveduto, se non ha ancora annunciato l’erede di Kim avrà i suoi buoni motivi. Vorremmo anche ricordare che Libero, è stato anche il maggior critico del Napoli, quando, lo scorso anno, prese proprio Kim e Kvara.