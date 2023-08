Pedullà: “Sarri-Lazio, è rottura con Lotito, Incontro chiarificatore finito malissimo”

Secondo Pedullà, il faccia a faccia tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito sarebbe andato malissimo. Il rapporto tra i due sembra compromesso.

Clamorose indiscrezioni sul futuro di Maurizio Sarri alla Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, l’incontro di ieri sera tra il tecnico biancoceleste e il presidente Claudio Lotito sarebbe andato “malissimo”.

Nonostante possibili smentite di facciata da parte della società, la sostanza sarebbe molto diversa: il rapporto tra Sarri e Lotito appare deteriorato e la tensione alle stelle.

Il tecnico avrebbe fatto presente la necessità di intervenire sul mercato dopo la possibile cessione di Milinkovic-Savic. Inoltre, non avrebbe gradito alcune scelte della dirigenza nella campagna acquisti.

Lotito avrebbe risposto a modo suo, amplificando la spaccatura con Sarri. Non è esclusa, secondo Pedullà, una clamorosa separazione: la situazione va monitorata giorno per giorno.

Il rapporto tra Sarri e Lotito appare essere ora praticamente formale, e il clima di tensione è palpabile anche tra i calciatori.

La mancanza di accordo su determinate scelte di mercato, come la sostituzione di Milinkovic-Savic e il ritardo nella preparazione della squadra, sono tra le principali cause di scontro. Le dichiarazioni di Lotito, secondo Pedullà, non devono ingannare: la sostanza della situazione è nettamente diversa dalla forma.

Nonostante la possibilità che Lotito possa tentare di risolvere la situazione con un colpo di mercato, come l’acquisto di Samuele Ricci, la spaccatura sembra essere ormai evidente.

Nonostante l’ottimo feeling con la squadra, l’allenatore sembra sempre più distante dalla linea societaria. La rottura può consumarsi da un momento all’altro, nonostante Sarri sia legato da un contratto fino al 2025.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci sono margini per ricucire o se il rapporto è davvero compromesso. La Lazio rischia di dover gestire un caso spinoso a poche settimane dall’inizio del campionato.