Pedullà: “Mavropanos in panchina in amichevole, il Napoli può accelerare per il dopo Kim”

Kostas Mavropanos è rimasto in panchina nell’ultima amichevole dello Stoccarda: il Napoli monitora la situazione e può decidere di accelerare.

Calciomercato Napoli. Il Napoli sta puntando su Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda come possibile sostituto di Kim Min-jae. La panchina del difensore greco in amichevole potrebbe segnalare una mossa imminente.

Napoli Osserva Mavropanos: Le Ultime Notizie

Nella frenetica attività di mercato estivo, il Napoli ha messo gli occhi su Kostantinos Mavropanos, il difensore greco dello Stoccarda, come possibile rinforzo per la difesa. La notizia arriva da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che ha rivelato che la decisione dello Stoccarda di lasciare Mavropanos in panchina durante l’ultima amichevole potrebbe essere un segnale di una possibile trattativa in corso.

Chi è Kostantinos Mavropanos?

Kostantinos Mavropanos è un nome rispettato nel calcio europeo, con diverse stagioni impressionanti nello Stoccarda. Il centrale difensivo ha mostrato una grande capacità di leggere il gioco e una forte presenza fisica, attributi che potrebbero essere attraenti per il Napoli, specialmente dopo aver perso Kim Min-jae.

La Panchina in Amichevole Alimenta le Voci

La decisione di tenere Mavropanos fuori dal campo durante l’ultima amichevole dello Stoccarda ha acceso le speculazioni. Questa mossa potrebbe essere stata fatta per evitare infortuni mentre le trattative sono in corso, o semplicemente per non distrarre il giocatore mentre si discutono i termini del trasferimento.

Il Napoli Pronto a Muoversi?

Secondo le fonti, il Napoli potrebbe essere pronto a fare una mossa seria per Mavropanos. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, il club è interessato a consolidare la difesa, e il giocatore greco potrebbe essere la scelta ideale. L’accelerazione delle trattative potrebbe essere imminente, con il Napoli determinato a siglare l’affare prima dell’inizio della stagione di Serie A.