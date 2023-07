L’Equipe – Al-Hilal, offerte da 120 e 140 mln per Osimhen: no di De Laurentiis

Secondo L’Equipe, l’Al-Hilal ha presentato al Napoli due offerte per Osimhen da 120 e 140 milioni. Secco no di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli. Non si placa l’interesse dell‘Al-Hilal per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Equipe, il club saudita avrebbe presentato al Napoli due super offerte per l’attaccante nigeriano: prima 120 milioni di euro, poi addirittura 140 milioni. Cifre astronomiche, che avrebbero fatto vacillare chiunque. Non Aurelio De Laurentiis, che ha rispedito al mittente entrambe le proposte.

Il presidente azzurro non ha intenzione di privarsi del bomber che è stato il trascinatore del Napoli nella cavalcata scudetto della passata stagione. I 26 gol in 32 partite di Osimhen sono stati determinanti per riportare il tricolore all’ombra del Vesuvio dopo oltre 30 anni. Vendere il proprio gioiello significherebbe indebolire la squadra in maniera significativa.

Ecco perché De Laurentiis continua a sparare alto, chiedendo una cifra ben superiore ai 140 milioni messi sul piatto finora dai sauditi. L’Al-Hilal però non demorde e, stando a L’Equipe, sarebbe pronto a presentare una terza super offerta pur di convincere il numero uno del Napoli.

I tifosi azzurri possono dormire sonni tranquilli: il loro idolo non è in vendita. A meno che non arrivi un’offerta completamente fuori mercato, impossibile da rifiutare. Ma al momento appare improbabile che qualcuno possa investire una simile montagna di milioni per un solo giocatore. Il “loro” Osimhen rimarrà ancora a lungo all’ombra del Vesuvio.