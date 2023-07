Accardi non crede nel Napoli: “Inter favorita per lo Scudetto. Attenti alla Lazio”

L’agente Accardi non considera il Napoli tra le favorite per lo Scudetto 2023/24. Per lui l’Inter è davanti, occhio anche alla Lazio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI.L’agente Giuseppe Accardi non sembra credere in una nuova cavalcata scudetto del Napoli. Intervistato da TuttoMercatoWeb, ha indicato l’Inter come principale favorita per il tricolore 2022/23: “Ad oggi la favorita è l’Inter, anche se bisogna stare attenti alla Lazio”.

Secondo Accardi, i biancocelesti possono fare un campionato importante: “Hanno tenuto la sostanza dell’anno scorso e stanno facendo operazioni mirate. Ci sono le basi per fare bene anche senza Milinkovic-Savic“.

Sulla ricerca del post-Kim in difesa da parte del Napoli, l’agente è fiducioso: “Sostituire Kim non era facile, come Koulibaly, ma sono convinto che gli azzurri abbiano già in mente il centrale da prendere”.

Nonostante ciò, Accardi non sembra credere fino in fondo nelle chance scudetto della squadra di Spalletti

Nonostante le parole di Accardi, i tifosi azzurri non devono preoccuparsi. La società sta lavorando per essere ancora protagonisti in Italia e in Europa come ha affermato il presidente De Laurentiis.