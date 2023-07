De Laurentiis: “Vogliamo aprire un ciclo vincente. Ho un messaggio per i tifosi”

Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del francobollo del Napoli, parla del futuro, della Champions League, e rivolge un messaggio ai tifosi.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della presentazione del francobollo celebrativo per lo Scudetto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della dolorosa eliminazione in Champions League della scorsa stagione. I partenopei furono estromessi ai quarti di finale dal Milan. Nonostante lo scudetto il patron azzurro non nasconde l’ammezza per la mancata qualificazione alla semifinale.

Con amarezza, De Laurentiis ha dichiarato: “In Champions purtroppo non basta solo il talento, serve anche quel pizzico di fortuna che a noi è mancato lo scorso anno“.

Il patron azzurro ha poi ricordato con rammarico la pesante sconfitta per 0-4 subita in campionato proprio contro i rossoneri: “Quel ko brucia ancora, un passivo del genere fa sempre male. Ma adesso dobbiamo guardare avanti“.

Sulla sconfitta in campionato contro il Milan, ha aggiunto: “Quello 0-4 subito dal Milan è un risultato che mi è rimasto…non posso dirti dove“. Una battuta che non nasconde la delusione, ma conferma l’intenzione di andare avanti.

Nonostante la delusione europea, il Napoli si è prontamente riscattato conquistando uno splendido Scudetto. De Laurentiis spera che sia il primo di una lunga serie: “Abbiamo allestito una rosa competitiva e vogliamo aprire un ciclo vincente. I tifosi meritano altre gioie dopo tutta questa attesa“.

Dopo aver celebrato il tricolore appena cucito sulle maglie, il club partenopeo è già proiettato alla prossima stagione con rinnovate ambizioni. La ferita della Champions brucia ancora, ma Aurelio De Laurentiis è determinato a riprovarci.