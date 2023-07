Mercato Napoli, Garcia lo vorrebbe a tutti i costi per impreziosire il suo centrocampo

Il Napoli è impegnato nella ricerca di rinforzi sul mercato. Rudi Garcia apprezzerebbe e non poco Giovani Lo Celso.

Calciomercato Napoli – Il club partenopeo è attivamente impegnato alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione, e uno dei nomi che suscita grande interesse in Garcia è Giovani Lo Celso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico vorrebbe avere il giovane argentino sotto la sua guida nella nuova avventura sulla panchina azzurra.

Lo Celso, 27 anni, sembra essere il candidato ideale per rinforzare il centrocampo del Napoli dopo la partenza di Tanguy Ndombele. Con le sue doti tecniche e il suo stile raffinato, il centrocampista può vantare di essere un’aggiunta preziosa per la squadra. A spendere parole d’oro è anche il Corriere dello Sport:

“Giovani Lo Celso, 27 anni, ha l’età giusta, i piedi illuminanti, il portamento raffinato, tutto quello che serve al Napoli per riuscire a sistemare il proprio centrocampo, dal quale è appena uscito Tanguy Ndombele. Lo Celso è il mediano, la mezzala, l’interno, chiamatelo come volete, che l’area tecnica ha individuato per arricchirsi ulteriormente; il profilo giusto da sistemare al fianco di Anguissa, di Lobotka, di Zielinski, di Elmas, ha un’eleganza rassicurante, una versatilità che appaga, contenuti alti e però costi non propri sostenibili, perché si sa che gli inglesi hanno ricchezze più evidenti”.

L’unico ostacolo, grande e grosso, potrebbe essere dettato dai costi non facilmente sostenibili, considerando l’interesse di altri club come Betis Siviglia, Aston Villa e persino il Barcellona.

Il Napoli lo vorrebbe in prestito, con l’eventualità di un riscatto futuro il cui aspetto economico sarà oggetto di successivi accordi.