Rinnovo Osimhen, Di Marzio: “L’agente non ha incontrato ADL, ecco perchè era nel ritiro del Napoli”

Di Marzio rivela che l’agente di Osimhen era a Castel di Sangro per parlare con il giocatore di sponsor, non per trattare il rinnovo con il Napoli.

Calciomercato Napoli. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza sulla recente visita dell’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Secondo Di Marzio, non c’è stato alcun incontro tra Calenda e il presidente De Laurentiis.

“Non c’è stato alcun incontro tra De Laurentiis e Calenda, agente di Osimhen, nonostante la presenza accertata di quest’ultimo nel ritiro del Napoli”.

Il motivo della presenza del procuratore sarebbe stato quello di fare il punto della situazione con il giocatore e discutere di questioni legate agli sponsor. Nessun summit, dunque, per trattare il rinnovo di Osimhen con gli azzurri.

“Non c’è stato alcun incontro tra De Laurentiis e Calenda, agente di Osimhen, nonostante la presenza accertata di quest’ultimo nel ritiro del Napoli.

E qual è stato il motivo della visita a Dimaro del procuratore? La volontà sarebbe stata quella di fare il punto della situazione col giocatore e per parlare di questioni legate agli sponsor.

L’agente dell’attaccante nigeriano è andato nel ritiro del Napoli per parlare con il suo assistito di questioni legate agli sponsor e non ha potuto confrontarsi con il presidente che è arrivato più tardi. Al momento, dunque, la situazione è la seguente: c’è ancora distanza sulla clausola e sull’ingaggio che si conta di limare in un futuro faccia a faccia da programmare“.

Di Marzio specifica quindi che al momento c’è ancora distanza tra le parti sulla clausola rescissoria e sull’ingaggio. Questi aspetti verranno limati in un futuro faccia a faccia, ancora da programmare.

La rivelazione dell’esperto di Sky Sport fa chiarezza sul blitz di Calenda a Dimaro. Si è trattato solo di un incontro con Osimhen per discutere di sponsorizzazioni e non di trattative contrattuali con il Napoli. Il rinnovo del nigeriano resta lavori in corso.