Napoli Danso: Nuovo Rilancio per il Difensore Austriaco

Il Napoli è pronto a presentare una nuova offerta per Kevin Danso, difensore del Lens, nel tentativo di sostituire Kim Min-jae. Scopri i dettagli sulla proposta, le cifre coinvolte e la posizione del Lens.

Calciomercato Napoli. Il mercato estivo si fa sempre più acceso per il Napoli, con un nuovo rilancio pronto per il difensore austriaco Kevin Danso. La parola chiave “Napoli Danso” sta diventando sempre più popolare tra i tifosi azzurri, mentre il club cerca di chiudere l’accordo con il Lens.

Napoli Danso: La Nuova Offerta

Secondo quanto riferito dalla redazione di TMW, il Napoli presenterà nelle prossime ore una nuova offerta per Kevin Danso, nel tentativo di convincere il Lens a cedere il difensore. La mossa si inserisce nel contesto di una strategia mirata a sostituire Kim Min-jae, recentemente passato al Bayern Monaco.

Il Napoli-Danso è una connessione che sta guadagnando sempre più trazione, e la società partenopea sembra determinata a portare il talento austriaco a giocare accanto al capitano Giovanni Di Lorenzo e compagni.

La Posizione del Lens

I francesi del Lens, dal canto loro, sono riluttanti a vendere il calciatore. Nella presente sessione di mercato hanno già ceduto l’attaccante Openda e il centrocampista Fofana. Tuttavia, in caso di mancato rinnovo da parte del centrale, potrebbero valutare Danso a circa 30 milioni di euro. Se la proposta del Napoli si avvicinasse a quella cifra, bonus compresi, allora il Lens potrebbe aprire alla cessione.

L’Importanza di Napoli Danso per il Club Azzurro

Napoli – Danso non è solo una frase di moda, ma rappresenta una priorità per il club azzurro. Il difensore austriaco potrebbe essere un’aggiunta chiave alla retroguardia del Napoli, portando esperienza e qualità.

La trattativa

La trattativa Napoli – Danso è in corso, con un nuovo rilancio previsto a breve. La cifra per prendere il difensore dal Lens potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, ma la decisione finale dipenderà dalla volontà del club francese. Con un’offerta imminente, gli occhi dei tifosi azzurri sono puntati sulle notizie emergenti riguardo a Napoli Danso, sperando in un trasferimento di successo per la prossima stagione.