Rinnovo Osimhen, Alvino ottimista: “Accordo vicino”

Carlo Alvino si dice ottimista sul rinnovo di Osimhen con il Napoli. Il giornalista sui propri canali social ha riportato le ultime notizie sulla trattativa.

Calciomercato Napoli. Carlo Alvino si mostra ottimista sul rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli. Il giornalista, intervenuto da Castel di Sangro, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra il club azzurro e l’attaccante nigeriano.

“Gli incontri continui tra De Laurentiis e l’agente Calenda sono un buon segno, significa che le parti sono vicine all’accordo” ha dichiarato Alvino. Ma ciò che rende maggiormente fiducioso il giornalista è un altro aspetto: “Si lavora al rinnovo partendo dalla base fondamentale della volontà del calciatore di restare a Napoli“.

Proprio la ferma intenzione di Osimhen di proseguire la sua avventura in azzurro fa ben sperare per una fumata bianca in tempi brevi. Il nigeriano si è già messo in luce nel ritiro estivo, dimostrando di essere già in ottima forma.

Blindare un bomber da oltre 30 gol nell’ultima stagione sarebbe un grande colpo per il Napoli, che punta forte su Osimhen per aprire un nuovo ciclo vincente. Le sensazioni di Alvino sono positive, la firma sul rinnovo sembra davvero ad un passo.