Abbonamenti Napoli si profila il Soldout: Un Bug sul Sistema ha permesso di saltare la fila

Boom nelle vendite degli abbonamenti al calcio Napoli. Un potenziale bug ha però sollevato problemi nel processo di acquisto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Con la vittoria dello scudetto dello scorso anno, a Napoli si respira un clima di eccitazione senza precedenti. I tifosi sono ansiosi di sostenerli dal vivo allo stadio Maradona nella difesa del tricolore e nelle competizioni di Champions e Coppa Italia.

La SSC Napoli ha annunciato che alla fine del periodo di prelazione sono stati emessi 9.233 abbonamenti, con un tasso di rinnovo quasi totale. In particolare, 7.490 tifosi hanno optato per l’abbonamento Full, che include le partite casalinghe del campionato e quelle di Champions e Coppa Italia, mentre 1.743 hanno scelto l’abbonamento Italia, valido solo per le partite casalinghe del campionato.

Abbonamenti Napoli: Bug sul Sistema

Nonostante il boom di vendite, non tutto è filato liscio. Il sito di Tikeone, utilizzato per l’acquisto degli abbonamenti, ha mostrato un possibile bug che ha permesso ai tifosi di sottoscrivere più abbonamenti in una sola sessione. Secondo quanto riportato da alcuni utenti, era possibile accedere al sito con una tessera del tifoso, anche se scaduta, selezionare l’abbonamento e caricarlo su una nuova tessera. Non è chiaro se si sia trattato di un bug temporaneo o di sistema, ma Tikeone ha rapidamente risolto la questione.

La vendita libera è ora aperta a tutti gli altri tifosi, con l’attesa che il tutto esaurito possa essere raggiunto già oggi. Come comunicato dal club, la vendita libera si chiuderà il 18 agosto alle 23.59, o quando verranno raggiunti i 25.000 abbonati.

Per ciascun settore, il club ha stabilito un limite massimo di capienza. Pertanto, se viene raggiunta la saturazione del 100% in un singolo settore, verrà dichiarato il soldout per quel settore.

La febbre per gli abbonamenti a Napoli è palpabile, un riflesso diretto della passione dei suoi tifosi. Nonostante il breve intoppo del bug, l’entusiasmo non sembra diminuire. Con il soldout ormai alle porte, lo stadio Maradona si prepara ad accogliere una stagione di sport e sostegno senza pari.