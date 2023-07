Napoli: Vendita record di abbonamenti – 25 al minuto!

La nuova stagione di abbonamenti del Calcio Napoli ha avuto un inizio esplosivo, con una media di 25 tessere vendute ogni minuto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’entusiasmo dei tifosi del Napoli per la nuova stagione di abbonamenti è palpabile, come conferma Amedeo Bardelli, capo del settore Sport business di TicketOne, al Corriere dello Sport: “Stiamo vendendo 25 abbonamenti al minuto. E’ impressionante”. Questa è la forza dell’onda azzurra che ha segnato l’inizio delle vendite degli abbonamenti per la prossima stagione.

Da ieri, e fino a lunedì, sarà possibile per i vecchi abbonati rinnovare il loro posto per la prossima stagione. “Nelle prime due ore, le vendite sono state straordinarie, ma è normale che ci sia una leggera decelerazione dopo qualche giorno, dato che alcuni tifosi potrebbero voler cambiare settore. Tuttavia, ci aspettiamo un ulteriore aumento con l’inizio delle vendite libere“, ha aggiunto Bardelli.

La fase di rinnovo terminerà il primo agosto. Dal 2 al 18 agosto, le vendite saranno aperte a tutti. La grande novità di quest’anno è che i tifosi avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni di abbonamento: il pacchetto Full, che include anche le partite della fase a gironi di Champions e gli ottavi di Coppa Italia, e il pacchetto Italia, dedicato esclusivamente al campionato.