Campagna Abbonamenti Napoli 2023/24: Annunciate Date e Prezzi

Il Napoli annuncia la data di inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 e rivela i prezzi. Scopri le novità, le date di vendita e i dettagli sui diversi tipi di abbonamenti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha annunciato l’avvio della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24, la stagione in cui la squadra indosserà la maglia con il tricolore cucito sul petto. La società partenopea ha svelato che la campagna inizierà venerdì 21 luglio, con diverse novità in programma.

Nei primi giorni di vendita, gli abbonati della stagione 2022/23 potranno usufruire della promozione “Campioni”, con un diritto di prelazione sul proprio posto. La vendita libera degli abbonamenti inizierà invece dal 2 agosto.

L’offerta di abbonamenti del Napoli per la nuova stagione include due tipologie: la versione FULL, che comprende 23 partite (19 di campionato, gli ottavi di Coppa Italia e i tre incontri dei gironi di Champions) e la versione ITALIA, con 19 partite di Serie A e gli ottavi di Coppa Italia.

La società ha previsto anche diverse tariffe ridotte: gli under 14 beneficeranno di uno sconto del 50%, mentre gli over 65 avranno un sconto del 15% sul prezzo dell’abbonamento per i settori Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo.

I prezzi degli abbonamenti variano a seconda della tipologia scelta e dell’anzianità dell’abbonato. Per i vecchi abbonati, i prezzi per la versione FULL vanno da 295 euro per le curve inferiori fino a 1.660 euro per la Tribuna Posillipo. Per la versione ITALIA, i prezzi variano da 240 euro per le curve inferiori fino a 1.350 euro per la Tribuna Posillipo.

Per la vendita libera, i prezzi per la versione FULL partono da 325 euro per le curve inferiori, fino a 1.995 euro per la Tribuna Posillipo. Infine, per la versione ITALIA, i prezzi variano da 280 euro per le curve inferiori fino a 1.540 euro per la Tribuna Posillipo.

Stagione 2023/24, i prezzi degli abbonamenti del Napoli

I prezzi variano a seconda della tipologia di abbonamenti.

Per i vecchi abbonati che scelgono la versione FULL: curve inferiori 295 euro, curve superiori 430, distinti inferiori 595, distinti superiori 835, tribuna nisida 1.115, tribuna posillipo 1.660

Per i vecchi abbonati che scelgono la versione ITALIA: curve inferiori 240 euro, curve superiori 350, distinti inferiori 475, distinti superiori 680, tribuna nisida 950, tribuna posillipo 1350.

Per la vendita libera di chi sceglie la versione FULL: curve inferiori 325, curve superiori 545, distinti inferiori 730, distinti superiori 995, tribuna nisida 1.355, tribuna posillipo 1.995.

Per la vendita libera di chi sceglie la versione ITALIA: curve inferiori 280, curve superiori 450, distinti inferiori 580, distinti superiori 800, tribuna nisida 1.100, tribuna posillipo 1.600.

Con questa mossa, il Napoli mostra di essere pronto per accogliere i suoi tifosi per un’altra stagione emozionante e ricca di attesa, dopo la vittoria dello scudetto della scorsa stagione.