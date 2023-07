De Laurentiis infastidito dalle dichiarazioni di Politano: Il retroscena

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno causato il disappunto del presidente Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli. Le recenti richieste di Matteo Politano, attaccante del Napoli, sembrano aver irritato il presidente Aurelio De Laurentiis. Questo è il retroscena che emerge da Dimaro, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

Politano sembra essere in uno stato di crescente insofferenza. “Politano ha espresso il desiderio di rinnovare il suo contratto. Questa è la ragione per cui Mario Giuffredi, il suo agente, è attualmente in Val di Sole. Giuffredi dovrebbe incontrare De Laurentiis non solo per finalizzare il rinnovo a vita di Di Lorenzo, ma anche per discutere del contratto di Politano. Tuttavia, questa questione non sembra essere tra le priorità del Napoli, e sta causando un certo fastidio al presidente del club“, riporta Il Mattino.

Oltre al rinnovo del contratto, che scade nel 2025, Politano ha anche espresso il desiderio di avere più tempo di gioco. L’ex giocatore di Sassuolo e Inter ha dichiarato nei giorni scorsi: “Voglio avere più continuità rispetto all’anno scorso, giocare più partite e segnare molti più gol. Ho già detto al mio procuratore: sarà lui a parlare con la società, poi vedremo se la penseremo tutti e due allo stesso modo”. Queste parole sembrano aver creato ulteriori tensioni all’interno del club partenopeo.