IL MATTINO: Clamorosa notizia di mercato da Parigi, riguarda anche il Napoli

La decisione del PSG di escludere Mbappé dalla trasferta in Giappone scuote il mercato e coinvolge anche il Napoli e Osimhen.

Calciomercato Napoli. Una notizia di mercato sorprendente arriva da Parigi: l’esclusione di Mbappé dalla trasferta in Giappone del PSG. In altre parole, il fuoriclasse francese è ufficialmente sul mercato.

Non si tratta di una rottura definitiva, ma è certamente una presa di posizione decisa da parte del Paris Saint Germain. Il club francese sembra pronto a non farsi influenzare dalle voci di mercato che vorrebbero la fine dell’era di Mbappé a Parigi. Si dice che ci sia un accordo verbale per un trasferimento al Real Madrid nell’estate del 2024, a parametro zero.

Al momento, la tensione a Parigi è palpabile e nelle prossime giornate di mercato potrebbe esserci la decisione sorprendente di mettere ufficialmente Mbappé sul mercato. Il PSG avrebbe dato a Mbappé una scadenza: il 31 luglio. Entro questa data, il fuoriclasse francese dovrà decidere definitivamente sul suo futuro.

Questo potrebbe innescare una reazione a catena nel mercato che potrebbe coinvolgere anche il Napoli e Osimhen. Proprio quando sembrava che tutto stesse tornando alla normalità, la permanenza di Osimhen, anche senza rinnovo, potrebbe essere messa in discussione. Se Mbappé dovesse trasferirsi al Real Madrid, Al-Khelaifi potrebbe puntare tutto su Osimhen, creando un vero e proprio terremoto nel mercato. Non c’è dubbio: bisogna stare attenti, perché tutto può succedere nelle prossime settimane.