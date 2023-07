Da Verona: Faraoni sarà del Napoli. Spunta la dead line

Il Napoli è vicino a Marco Davide Faraoni del Verona. Il capitano dell’Hellas sarà acquistato a titolo definitivo, ai gialloblu andranno 2 milioni di euro.

Calciomercato Napoli. Da Verona arriva una notizia interessante: Marco Davide Faraoni sembra essere sempre più vicino a un trasferimento al Napoli. Secondo l’edizione odierna del Corriere di Verona, il trasferimento di Faraoni ai partenopei è quasi concluso. Si prevede che Rudi Garcia darà presto il via libera per il prestito di Zanoli al Genoa, e a quel punto l’accordo per Faraoni sarà finalizzato.

Si tratta di un trasferimento definitivo: Faraoni, che firmerà un contratto triennale con il Napoli, porterà al Verona un guadagno di 2 milioni di euro più bonus.

Tuttavia, la squadra di Garcia non è ancora completa. Il primo obiettivo sulla lista è Danso del Lens, con vari intermediari che incoraggiano il Napoli a non arrendersi di fronte alle richieste del club francese, che ha valutato il difensore austriaco (i cui genitori sono del Ghana) quasi 30 milioni di euro. La Roma continua a rimanere riservata riguardo a Ibanez, quindi sembra che Danso sia ora il favorito per rinforzare la difesa del Napoli.