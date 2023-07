Politano avvisa il Napoli: «Voglio più spazio, ho parlato con il mio agente»

Matteo Politano, esterno del Napoli, esprime il desiderio di avere più tempo di gioco nella prossima stagione. Dichiarazioni rilasciate durante il ritiro pre-stagionale a Dimaro sollevano domande sul suo futuro con il club.

«Voglio avere più continuità rispetto all’anno scorso, giocare più partite e fare molti più gol», ha detto Politano, uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto vinto dal Napoli. Le sue parole hanno mandato un messaggio chiaro alla società azzurra: Politano vuole un ruolo più centrale nel progetto tecnico del Napoli.

Durante la stagione scorsa, con Luciano Spalletti in panchina, Politano ha vissuto un’alternanza quasi scientifica con il compagno di squadra Hirving Lozano. Un equilibrio che potrebbe non soddisfare più l’esterno azzurro, disposto anche a considerare un addio al Napoli se la situazione non dovesse cambiare.

«Ho già detto quello che penso al mio procuratore. Ora sarà lui a parlare con la società, poi vedremo se la penseremo tutti allo stesso modo», ha concluso Politano.

Le dichiarazioni di Politano mettono in luce le dinamiche complesse di una squadra di calcio, dove l’ambizione dei singoli giocatori deve conciliarsi con le strategie tattiche dell’allenatore e le scelte della società. Il futuro di Politano a Napoli, quindi, sarà probabilmente uno dei temi caldi del prossimo calciomercato.