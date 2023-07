Lozano non vuole lasciare Napoli, ma le sue parole non ‘scaldano’ ADL: i dettagli

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha svelato di essere felice della sua esperienza in Campania e non vuole abbandonare il club.

La vicenda riguardante Hirving Lozano si sta facendo abbastanza seria in casa Napoli, come riferisce l’edizione odierna de Il Mattino. La situazione contrattuale del calciatore messicano è diventata un punto spinoso per il club. Con il suo contratto in scadenza nel 2024, Lozano percepisce uno stipendio che supera il tetto salariale fissato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In un tentativo di risolvere la situazione, De Laurentiis gli ha proposto un rinnovo contrattuale, ma con una riduzione delle cifre attuali.

Al momento, il giocatore messicano non ha ricevuto offerte da altre squadre, ma De Laurentiis vuole parlare direttamente con i suoi agenti per cercare una soluzione.

Una delle opzioni è quella di prolungare il contratto di Lozano di un anno e distribuire il suo stipendio di 4,5 milioni di euro su tale periodo. Tuttavia, il calciatore sembra deciso a non accettare questa proposta, dichiarando: “Mi trovo bene qui, non ho intenzione di andarmene”.

La reazione di Aurelio De Laurentiis è stata piuttosto ‘ferma’ tanto da non farsi scaldare più di tanto dalle parole del messicano, poiché il presidente vuole evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero alla scadenza del contratto. Il Napoli, a tal proposito, potrebbe considerare un’offerta di 20 milioni di euro proveniente dai Los Angeles. Altrimenti, la situazione si fa sempre più complicata, e Lozano rischia di essere escluso dalla rosa della squadra campana.