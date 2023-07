Lozano verso il Los Angeles FC: pronto contratto da capogiro che lo renderebbe il più pagato del campionato americano

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, sarebbe in procinto di lasciare il club azzurro: trattativa in fase avanzata con il Los Angeles FC.

Secondo quanto riportato da Fox Sports, Hirving Lozano, l’attaccante del Napoli, si trova in fase avanzata di trattative con il Los Angeles FC. Il giocatore messicano, il cui contratto scadrà nel 2024, potrebbe dire addio alla squadra azzurra, considerando che non sembra intenzionato ad accettare il rinnovo proposto dal presidente De Laurentiis, che prevede un netto taglio salariale. Nel frattempo, il club di Major League Soccer sta seriamente valutando l’acquisto del calciatore. Si parla di una proposta contrattuale molto allettante, che potrebbe fare di Lozano il calciatore più pagato nella storia del campionato americano. Per lasciarlo partire, il Napoli chiede almeno 20 milioni di euro e le trattative sono ancora in corso.

Ricordiamo che tra le ipotesi post Lozano, qualora il messicano dovesse lasciare il club azzurro, è spuntato nelle ultime ore il nome di Federico Bernardeschi .L’ex Juventus, dopo l’esperienza deludente in Nord America, è determinato a tornare in Italia, convinto di poter ancora dimostrare la sua competitività e le sue capacità nella Serie A.