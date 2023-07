Cruciani: “La Juve non è razzista e nemmeno un’associazione a delinquere. Lukaku interista? Una c****ta enorme”

Il giornalista Giuseppe Cruciani, a Juventibus, si è soffermato sull’imminente passaggio di Romelu Lukaku dall’Inter alla Juventus.

Durante una recente intervista a Juventibus, il giornalista Giuseppe Cruciani ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto pungenti riguardo all’imminente passaggio di Romelu Lukaku dall’Inter alla Juventus. Le sue parole, raccolte da Il Pallone Gonfiato, hanno scatenato diverse reazioni.

Cruciani ha iniziato sottolineando che l’acquisto di Lukaku è visto anche come un’operazione di disturbo nei confronti dell’Inter. Secondo il giornalista, la Juventus avrebbe cercato di ‘convincere’ il giocatore offrendogli un miglioramento dello stipendio e una maggiore possibilità di essere titolare, cosa che l’Inter non gli garantiva.

“Lukaku è una operazione anche di disturbo (…). Creare un problema all’Inter sia un qualcosa di positivo. L’Inter aveva già sostanzialmente in casa e la Juventus è andata a solleticarlo sullo stipendio, sulla titolarità, cosa che l’Inter non gli garantiva, su un giocatore evidentemente arrabbiato. Il giocatore era disponibile…la Juventus non è un’associazione a delinquere, non è un covo di razzisti o di anti neri (…). Lukaku è interista? Chi se l’è inventata questa leggenda di Lukaku interista? È una cazzata enorme (…). La lettura della Gazzetta dello Sport e di altri giornali è che ci fanno credere che ci sia questo traditore, questa specie di gigante serial killer che ha praticamente preso per il culo tutti e all’ultimo secondo dopo aver giurato eterno amore, ti ha detto ‘no, io ho trattato pure con la Juve’. No, questi scoprono il mercato quando conviene a loro, quando non conviene a loro il mercato non c’è (…). Non c’è stato nessun tradimento, è uno che si è fatto i cazzi suoi scegliendo dove andare (…). L’Inter pensava che sia lui e la mamma indossavano la maglietta dell’Inter anche per andare al cesso. Evidentemente non è così”