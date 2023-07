Corbo: “Lukaku idea del Napoli per sostituire Osimhen. La Juve sta copiando il compito?”

L’attaccante belga Romelu Lukaku sembra essere vicino alla Juventus: è stata copiata l’idea iniziale del Napoli?

Romelu Lukaku sembrerebbe essere vicino alla Juventus. Ciò che inizialmente sembrava una semplice voce di mercato sembra ora essere diventato una possibilità molto concreta: la Juventus, guidata da Massimiliano Allegri ed in compagnia del neo ‘vicario’ Cristiano Giuntoli, potrebbe davvero ingaggiare l’attaccante belga. A commentare la voce è intervenuto anche Antonio Corbo, giornalista de ‘La Repubblica’.

Giuntoli, che recentemente si è unito alla Juventus, sembra aver portato con sé non solo la sua esperienza professionale ma anche le idee che aveva in mente per il mercato del Napoli.

“Gli arabi non producono né affinano talenti. L’Europa sarà un continente formativo. E i suoi campionati stazioni di transito per campioni da scoprire, migliorare, rivendere”.

Corbo ha poi aggiunto: “Napoli e Lazio sono già avanti, con massicce strutture di ricerca. Nei prossimi anni si valuterà meglio il peso di Giuntoli e Tare, che dopo 8 e 18 anni hanno scelto un altro imbarco. L’idea Romelu Lukaku era del Napoli per sostituire Victor Osimhen trattato dal Paris Saint Germain. Come agli esami, la Juve sta copiando un compito?“.