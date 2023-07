ADL alza il muro e blinda Kvaratskhelia: cifre e dettagli del nuovo accordo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta facendo tutto il possibile per blindare Kvaratskhelia con un rinnovo di lunga durata.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Aurelio De Laurentiis vuole blindare a tutti i costi Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il patron del Napoli è deciso a blindare il georgiano e a proteggerlo da eventuali avances di grandi club, nonostante il giocatore stesso sembra convinto di rimanere con la squadra azzurra.

“Un calciatore pagato poco più di 11 milioni di euro dal Napoli, commissioni comprese e che oggi ha una valutazione che sfiora i cento milioni. Davvero eccezionale la sua impennata di valore. Sul campo prima che sotto l’aspetto economico. Ora si lavora per blindare ulteriormente un contratto già lungo”.

Il Napoli sta lavorando per migliorare ulteriormente il contratto di Kvaratskhelia, il quale sarà esteso fino al 2028, con l’opzione di prolungamento fino al 2029. Il suo agente, Mamuka Jugheli, ha già posto le condizioni per una revisione dell’accordo siglato un anno fa.

L’accordo prevede un ingaggio notevolmente migliorato, passando dagli attuali 1,2 milioni di euro a 2,5 milioni netti all’anno, per un totale di oltre 12 milioni di euro per le prossime 5 stagioni. De Laurentiis è determinato a tenere stretti i propri gioielli e a costruire un Napoli ambizioso anche nel panorama europeo.

“Il Napoli è pronto a rivedere le cifre per evitare che qualche big inglese riesca a far girare la testa al ragazzo, comunque convinto di restare. Non c’è fretta perché l’agente Mamuka Jugheli ha già posto le condizioni per una revisione dell’accordo siglato un anno fa. Alla fine di questo mercato il georgiano firmerà con il Napoli fino al 2028 (con opzione fino al 2029) e l’ingaggio lieviterà dagli attuali 1,2 milioni a 2,5 netti all’anno. In totale oltre 12 milioni per le prossime 5 stagioni. Insomma De Laurentiis ci tiene a tenersi i propri gioielli e a presentare un Napoli ambizioso anche in Europa”