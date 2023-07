Abbonamenti Napoli, responsabile TicketOne: “Prezzi abbordabilissimi e formula moderna”

Il responsabile sport di TicketOne, Amedeo Bardelli, si è soffermato sugli abbonamenti del Napoli in vista della nuova stagione.

Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Amedeo Bardelli, responsabile sport di TicketOne, ha condiviso alcune importanti informazioni sugli abbonamenti del Napoli per la prossima stagione.

I prezzi degli abbonamenti per seguire il Napoli durante la stagione sono stati definiti da Bardelli come “abbordabilissimi”. La formula scelta è vantaggiosa per i tifosi, che avranno l’opportunità di godere dell’abbonamento oltre il campionato, ampliando così le opportunità di assistere alle partite della squadra.

Un aspetto particolarmente allettante dell’abbonamento full è la possibilità di assistere a tre partite della Champions League, rendendo l’abbonamento ancora più appetibile per i tifosi appassionati di calcio europeo. Questo quanto sostenuto da Bardelli:

“I prezzi degli abbonamenti del Napoli sono abbordabilissimi. La formula scelta è vantaggiosa per i tifosi e poi l’abbonamento va oltre il campionato. E’ una formula moderna e mi aspetto che i tifosi si colleghino e rinnovino tutti quelli che già lo avevano. Nell’abbonamento full ci sono 3 partite di Champions per cui l’abbonamento è appetibilissimo. Il limite massimo di abbonamenti è di 25mila.

Il numero dipende dalla capacità dello stadio, dalla richiesta dei tifosi ed è giusto lasciare posti a tifosi che non possono abbonarsi e che vogliono guardare il Napoli qualche volta. Se facciamo uno stadio di tutti abbonati, nessuno più potrà andare. 25mila abbonamenti sono tanti, io ne avrei messi di meno, ma il numero lo ha scelto il Napoli.

C’è anche la possibilità di rateizzare l’abbonamento senza interessi, in 3 rate. E’ un’opportunità conveniente anche questa. Per pagare a rate bisogna avere Paypal e ogni mese verranno detratti i soldi per cui se domani un tifoso si abbona, finirà di pagare ad ottobre. Auspico che tutti gli abbonamenti vengano fatti su internet perché è molto più rapido, ma ci sono tantissimi punti vendita che avranno la possibilità di fare l’abbonamento, basta vedere la lista dei punti vendita”.

I tifosi del Napoli hanno ora una preziosa occasione per assicurarsi un posto allo stadio per la prossima stagione, sfruttando la convenienza dei prezzi e la moderna formula offerta da TicketOne.