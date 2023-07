Napoli-Zielinski, i compagni chiedono il rinnovo a De Laurentiis

La squadra del Napoli sostiene Piotr Zielinski, chiedendo a De Laurentiis il rinnovo del contratto del calciatore polacco. La trattativa sembra muoversi in direzione positiva.

Calciomercato Napoli. Tutti i compagni di squadra di Piotr Zielinski i hanno sollevato una richiesta particolare al presidente Aurelio De Laurentiis: vogliono il rinnovo del contratto del calciatore polacco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la richiesta avanzata dai compagni di squadra per Zielinski ha favorito una riapertura per il rinnovo con il Napoli.

“L’agente di Zielinski, Bart Bolek, è arrivato in ritiro. Zielinski ha un contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio da 4,8 milioni per la sua ultima stagione. Nonostante la complessità della situazione, l’incontro con De Laurentiis è stato considerato soddisfacente da entrambe le parti. Il dialogo è ripreso, per la gioia di Zielo, che non ha mai nascosto il desiderio di continuare, e della squadra“.

Si continua nel report: “Per ora, l’esito è positivo. Zielinski ha rifiutato l’opzione di trasferirsi in Arabia (Al-Ahli) ed è richiesto dalla Lazio, ma il prezzo di De Laurentiis non coincide con le aspettative di Lotito: 30 milioni più 5 di bonus. Zielo ha voglia di continuare con il Napoli, esattamente come sperano i suoi compagni di squadra: tifano per il suo rinnovo e lo hanno fatto sapere con gentilezza alla società“.

Pare, quindi, che la trattativa per il rinnovo del contratto di Zielinski stia avanzando in modo positivo. La squadra sembra supportare fermamente il giocatore, esprimendo la speranza che rimanga con loro anche per le future stagioni. “Ora bisogna trovare un punto di equilibrio, partendo da un’offerta comunque inferiore. A cifre diverse da quelle attuali: non un ostacolo insormontabile, per Piotr“.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro di Zielinski. Con il sostegno dei suoi compagni di squadra, il giocatore potrebbe essere più incline a rimanere al Napoli. Continuate a seguire per ulteriori aggiornamenti su questa storia.