Corona shock: “Fagioli della Juve ha una grave dipendenza dal gioco, è sotto di 1 milione”

Fabrizio Corona lancia la bomba sul centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, accusandolo di avere una grave dipendenza dal gioco d’azzardo e di essere già indebitato per oltre 1 milione di euro.

Fabrizio Corona lancia la bomba sul centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, accusandolo di avere una grave dipendenza dal gioco d’azzardo e di essere già indebitato per oltre 1 milione di euro.

La Rivelazione di Corona su Fagioli della Juventus



Corona, figura controversa nell’ambiente dello spettacolo e dei media, ha condiviso questa notizia sconvolgente con le sue parole: “Essere ludopatici a 22 anni è un problema a dir poco clamoroso.” Ha descritto come la notizia gli abbia fatto uno shock, in quanto di solito riesce a capire le persone “a pelle.”

La preoccupazione per Fagioli è dovuta al fatto che, essendo un calciatore professionista da poco tempo, i suoi guadagni non raggiungono cifre astronomiche, rendendo i debiti accumulati ancora più allarmanti.

“Il ragazzo è diventato un calciatore professionista da poco, quindi i suoi guadagni non raggiungono cifre così alte, eppure mi hanno raccontato in maniera assolutamente credibile, che sia già sotto di oltre 1 milione di euro di debiti per gioco d’azzardo”. Ha commentato Corona.



Le Reazioni

La rivelazione di Corona ha scatenato un’ondata di reazioni tra i fan, gli esperti e gli addetti ai lavori. Molti si chiedono come sia possibile che un giovane calciatore possa essere coinvolto in una situazione così grave e quali misure potrebbero essere prese per aiutarlo.

Il Problema della Ludopatia nel Calcio

La presunta dipendenza di Fagioli dalle scommesse solleva questioni più ampie sulla ludopatia nel mondo del calcio. La pressione, la fama e l’accesso a grandi somme di denaro possono spingere alcuni giocatori verso il gioco d’azzardo, una strada che può portare a gravi conseguenze finanziarie e personali.