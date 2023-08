Kevin Danso Rinnova e il Lens sfotte gli Azzurri con un Video: La reazione dei tifosi

Il Lens ha annunciato il rinnovo di Kevin Danso con un video che prende in giro il Napoli, interessato al difensore nei giorni scorsi. Reazione stizzita dei tifosi azzurri.

Calciomercato Napoli. Il Lens ha comunicato ufficialmente che Kevin Danso ha rinnovato con il club francese fino al 2027. L’annuncio però non è stato fatto in maniera convenzionale. Infatti i francesi hanno voluto renderlo noto con un video su Instagram dove viene preso di mira il Napoli.

Lens sfotte il Napoli per Danso

Il Napoli aveva identificato Danso come uno dei possibili sostituti di Kim, attirando così l’attenzione del Lens. In risposta, il club francese ha voluto renderlo noto con un video Instagram alquanto inusuale.

Nel video, viene simulata una chat in cui una “Squadra del sud Italia” invia messaggi d’amore a Danso. La conversazione si conclude con un rifiuto da parte del difensore e un’animazione di uno stivale che calcia il telefono. La frase finale, “Non andrà dagli italiani,” è chiara e diretta.

La Reazione dei Tifosi Napoletani

I tifosi napoletani non hanno apprezzato lo scherno, come dimostrato dai commenti lasciati sotto al post su Instagram. Alcuni esempi includono: “Spero di beccarvi in Champions e darvi 3 palloni” e “Fiero di essere tifoso del Napoli”, “Non sai cosa ti sei perso”, “Caro Lens ti sei pavoneggiato troppo, ci vediamo in Champions, poi vediamo chi calcia chi”.

La presa di posizione del Lens ha infiammato la rivalità e ha acceso ulteriormente le passioni tra le due squadre.

Una Mossa Calcolata?

Il rinnovo del contratto di Danso non è l’unico aspetto degno di nota in questo caso. Il modo in cui è stato annunciato solleva domande sulla strategia del club francese. Stava cercando di inviare un messaggio specifico al Napoli o di creare una narrazione che potrebbe essere usata in futuro? Solo il tempo dirà se questa mossa avrà un impatto duraturo sulle relazioni tra i due club.