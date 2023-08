CDS – De Laurentiis non vuole spendere tutti i 50 mln di Kim

Il Napoli non investirà l’intera cifra incassata dal Bayern per Kim Min-Jae per acquistare il sostituto del coreano: si valutano Mavropanos, Danso e Kiwior.

Calciomercato Napoli. Il Napoli non ha intenzione di reinvestire tutti i 50 milioni incassati dalla cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco per acquistare il sostituto del difensore sudcoreano. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

La società partenopea vuole agire con oculatezza e non utilizzare l’intera somma ricevuta dai bavaresi, conservando un tesoretto per il futuro. Sono diverse le piste seguite dal ds Giuntoli.

Konstantinos Mavropanos dello Stoccarda è un obiettivo concreto, ma la trattativa si è arenata per le richieste dell’Atletico Madrid e del Real Madrid sul giocatore. Anche Danso e del Lens ha una valutazione troppo alta.

“Con il Lens non è semplice dialogare di Danso (24 anni) per ovvie questioni economiche; e allora il Napoli ha ricominciato a pensare a Kilman (26) del Wolverhampton. Il primo amore non si scorda mai neanche al mercato dei centrali difensivi.

Certo il prezzo è alto, 40 milioni di euro, anzi 40 di sterline, e non è mai stato giusto. Dalla memoria dello scouting è emerso un pupillo del passato: Jakub Kiwior (23)”.

Il Napoli valuta dunque alternative, profili più accessibili economicamente. L’idea è quella di investire con oculatezza, senza follie, per assicurarsi un centrale di livello che possa non far rimpiangere Kim.

La dirigenza azzurra è al lavoro in questi giorni per definire la strategia migliore ed accontentare Garcia con un nuovo difensore centrale di qualità e prospettiva.