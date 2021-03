Dalla Spagna – Monchi assalto a Lozano, la Champions fa gola al messicano

Il Siviglia vuole acquistare durante il calciomercato estivo Hirving Lozano del Napoli, si è già mosso il direttore sportivo Monchi.

Notizie di calciomercato trapelano dalla Spagna con Monchi direttore sportivo del Siviglia interessato a Hirving Lozano, attaccante del Napoli. Il club spagnolo vuole un attaccante esterno che possa andare in gol con regolarità e l’esplosione del messicano in questa stagione ha fatto accendere i riflettore su Lozano che aveva steccato la prima stagione in azzurro. Secondo fighajes.net l’interesse del Siviglia è più che concreto, poiché il club vuole allestire una squadra in grado di dire la sua anche nella Champions League 2021/22. Lozano ha un contratto con il Napoli fino al 2024 ma è gestito da Mino Raiola, procuratore che ama ‘spostare’ i suoi assistiti a cui è in grado di far trovare sempre delle ottime sistemazioni, anche a livello economico.

Calciomercato: Siviglia su Lozano

Secondo i media spagnoli a favorire il trasferimento di Lozano ci sarebbe una situazione ben poco chiara per quanto riguarda il prossimo allenatore del Napoli. L’incertezza e la possibilità che arrivi un allenatore che non prenda in considerazione il messicano fa traballare la posizione dell’attaccante ex PSV che piace pure alla Juventus. Ma il Siviglia ha un’altra tentazione per Lozano, ovvero la possibilità di giocare quasi con assoluta certezza la prossima Champions League. Cosa di cui al momento non è sicuro il Napoli che si sta giocando la quarta posizione con almeno altri quattro club. Attualmente il Siviglia è quarto in Liga ed ha ben 10 punti di vantaggio sulla Real Sociedad che è quinta. I media spagnoli parlano di “progetto solido per il futuro” che può far gola all’attaccante del Napoli. La prossima fine di calciomercato per Lozano sarà importante, ma lo sarà anche per il Napoli che deve decidere se cedere già il messicano, a fronte di un’ottima offerta, oppure se investire su di lui per il futuro.