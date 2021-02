SKY Campions e Europa league per il triennio 2021/2024. La tv satellitare ha ottenuto anche i diritti per la Europa Conference League. Dalla prossima stagione, farà il suo debutto l‘Europa Conference League. Centotrentasette partite in totale, di cui 121 trasmesse da Sky, che si è aggiudicata la nuovissima competizione per club europei. Non più solo Champions League ed Europa League, dal prossimo anno ci sarà un nuovo palcoscenico per le grandi d’Europa.

LA CHAMPIONS E L’EUROPA LEAGUE SU SKY

Saranno ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League, UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d’Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni”

Ecco il comunicato di Sky sui diritti per l’Europa League e la Champions

“Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della Europa League e della Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024”

AMAZON E MEDIASET

Si compone sempre più, dunque, il puzzle delle ufficialità per i diritti della Champions. A dicembre, Amazon Prime aveva annunciato l’acquisizione in esclusiva di 16 match. Mediaset, invece, dovrebbe ottenere l’esclusiva per 16 partite, le migliori del martedì, da trasmettere in chiaro, oltre alla trasmissione in streaming di 104 altre partite (a pagamento).

IL COMMENTO DI SKY

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky, ha commentato la notizia dell’acquisizione dei diritti per la Champion s e l’Europa league per i prossimi tre anni:

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno”. Per quanto riguarda la stagione 2020/2021 in corso, tutte le partite della UEFA Champions League e tutte le partite della UEFA Europa League (anche grazie a Diretta Gol) sono visibili su Sky e NOW TV, finali comprese“.