Gasperini: “Siamo molto stanchi, col Napoli gara decisiva”

Gian Piero Gasperini tecnico dell’Atalanta parla dopo il pareggio col Torino che ha recuperato tre gol ai nerazzurri.

L’Atalanta si fa rimontare ben 3 gol dal Torino, al termine della partita Gian Piero Gasperini ammette: “Qualcuno ha staccato la spina, soprattutto nei dieci minuti finali sembrava come se ci fossimo fermati. In occasione del secondo gol gli abbiamo permesso di tirare per ben 4 volte in porta” ha detto il tecnico dell’Atalanta che motiva in questo modo: “Sicuramente c’è tanta stanchezza. Siamo tornati tardi da Napoli e non siamo riusciti a recuperare, molti hanno fatto difficoltà durante la partita“.

Dunque anche il tecnico dell’Atalanta motiva le prestazioni altalenanti della squadra un calendario sempre più ingolfato. Gasperini dopo aver subito la clamorosa rimonta del Torino però vuole guardare già avanti: “Con il Napoli abbiamo una partita decisiva che ci può portare in finale di Coppa Italia e quindi dobbiamo pensare solo a questo“.