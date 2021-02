Tamponi negativi per il Napoli, Gattuso può tirare un sospiro di sollievo

Sono tutti negativi i tamponi per il Covid 19 svolti in casa Napoli. Nella giornata di ieri Koulibaly e Ghoulam sono risultati positivi.

Le positività al Covid 19 di Koulibaly e Ghoulam facevano temere un focolaio in casa Napoli, ma i tamponi svolti dopo la mezzanotte hanno dato tutti esito negativo. Ecco il comunicato ufficiale della SSCN: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo la mezzanotte ai componenti del gruppo squadra“. Insomma non ci saranno ulteriori defezioni per Gattuso che deve fare a meno già dei due difensori, oltre a Fabian Ruiz che è da poco guarito dal coronavirus e Mertens che è infortunato alla caviglia.

I tamponi negativi al Covid 19 fanno tirare un sospiro di sollievo al tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Con ogni probabili la difesa tornerà a quattro, mentre a centrocampo si giocano un posto Demme e Bakayoko. In attacco si va verso la panchina per Lorenzo Insigne.