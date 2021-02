Ballottaggio Bakayoko-Demme: Gattuso ha le idee chiare

Gennaro Gattuso sceglie ancora Diego Demme a centrocampo che vince il ballottaggio con Bakayoko in Genoa-Napoli.

Il ballottaggio Demme-Bakayoko sembra avere già un vincitore dato che Gattuso ha scelto il centrocampista italo tedesco. Secondo quanto scrive Repubblica il tecnico del Napoli manderà in campo l’ex calciatore del Lipsia che sembra diventato di nuovo insostituibili. Ad inizio stagione per Demme si parlava addirittura di una possibile cessione, voce tornata anche nel mercato di gennaio, ma alla fine si sta dimostrando molto importante per gli equilibrio di gioco. Così Demme ‘batte’ Bakayoko che è stato uno dei calciatori scelti personalmente da Gattuso. Nel 4-3-3 che verrà schierato con il Genoa l’ex Lipsia fungerà da regista e secondo Repubblica è oramai considera “perno imprescindibile della mediana“.

Il discorso cambia quando si gioca con un centrocampo a due. In quel caso Bakayoko è favorito nel giocare titolare. L’ex Monaco nell’ultimo periodo non sta fornendo grandi prestazioni, anche per questo Demme è riuscito a ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista. Attualmente il calciatore italo-tedesco sta dando ampie garanzie in mediana e giocherà titolare anche a Genova contro la formazione di Ballardini. Non ci saranno invece Koulibaly e Ghoulam causa Covid 19, Mertens per infortunio e Fabian Ruiz non è stato convocato perché in ritardo di condizione. La buona notizia per Gattuso è che tutti i tamponi effettuati dopo la mezzanotte sono negativi, quindi non ci saranno ulteriori problemi di formazione nella sfida col Genoa.