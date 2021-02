Genoa-Napoli: probabili formazioni, quante assenze per Gattuso

Genoa-Napoli è la sfida della 21a giornata di Serie A, il tecnico del Napoli ha tanti assenti e pensa a nuove soluzioni in formazione.

Non è sicuramente un periodo fortunato per il Napoli di Gennaro Gattuso che deve far fronte a tante assenze. A Mertens, fuori causa per infortunio alla caviglia, si sono aggiunti ieri Ghoulam e Koulibaly entrambi positivi al Covid 19. Inoltre c’è Fabian Ruiz appena guarito dal coronavirus e non convocato, Osimhen non al meglio della condizione, Petagna che sta giocando praticamente sempre, nonostante un problema muscolare e Insigne che ieri ha svolto solo parte dell’allenamento con la squadra.

Nelle formazioni di Genoa-Napoli il tecnico Gattuso dovrà tenere conto di tutte queste assenze e parziali indisponibilità. In porta dovrebbe tornare Meret, mentre in difesa al posto di Koulibaly c’è Maksimovic. Si va verso il centrocampo a tre con Bakayoko che si gioca un posto con Demme ed Elmas e Zielinski ai lati. In attacco Insigne non dovrebbe essere rischiato dal primo minuto.

In casa Genoa ci sono le assenze di Biraschi, Zapata e Shomurodov. Ballardini per la formazione che affronta il Napoli al Luigi Ferraris dovrebbe riproporre di nuovo un 3-5-2 con Radovanovic ancora sulla linea difensiva. A centrocampo più che confermato Strootman, mentre in attacco Scamacca è in vantaggio su Pandev.

Ecco le probabili formazioni di Genoa-Napoli

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko (Demme), Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso.