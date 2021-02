Ballardini: “Il Napoli ha grandi qualità, l’unica che gioca calcio europeo”

Davide Ballardini tecnico del Genoa ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida di Serie A con il Napoli.

Il Napoli affronta al Luigi Ferraris di Genova il sorprendente Genoa di Davide Ballardini che ha numeri incredibili da quando il tecnico è subentrato. Il nuovo allenatore ha cambiato mentalmente e tatticamente il volto della squadra ed ora cerca punti anche contro il Napoli di Gattuso. Ballardini in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità del Napoli, dicendo che la squadra di Gattuso è “l’unica che gioca un calcio europeo“. Gli azzurri, però, si presenteranno al Ferraris con molte assenze importanti che costringeranno il tecnico del Napoli a cambiare la formazione che sfiderà il Genoa.

Penso soltanto alle grandi qualità di questo Napoli e al modo in cui il Genoa dovrà provare a mettere in difficoltà l’avversario. Restiamo concentrati sulla gara. Non so se giocheranno con la difesa a tre, o come fanno di solito, cioé con il 4-3-3 o 4-2-3-1. A prescindere da tutto ciò, il Napoli ha giocatori straordinari che fanno parte di una squadra straordinariamente costruita bene. Prima che arrivassi qui, sostenevo che il Napoli è una delle poche squadre italiane che gioca una calcio europeo: fa coesistere la grande qualità dei giocatori co nella compattezza e la solidità generale. Può aver avuto qualche passaggio non ottimale, ma ha sempre evidenziato una grande solidità e qualità a prescindere dal modulo.