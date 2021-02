Anche Koulibaly positivo al Covid 19, il comunicato ufficiale del Napoli

Kalidou Koulibaly positivo al Covid 19 lo ha comunicato il Napoli attraverso i propri canali ufficiali, si ferma anche Ghoulam.

Dopo Faouzi Ghoulam anche Kalidou Koulibaly è positivo al Covid 19. Una bruttissima notizia per Gennaro Gattuso che perde il suo uomo migliore in difesa, in un momento in cui la squadra gioca ogni tre giorni e deve far fronte a tre competizioni diversi. Il difensore senegalese era ritornato ai suoi livelli e stava guidando la difesa azzurra, ma ora si dovrà fermare per forza per far fronte al coronavirus. A questo punto è quasi sicuro che contro il Genoa si tornerà alla difesa a quattro ma con Maksimovic al fianco di Manolas.

“Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio” è il comunicato ufficiale della SSCN che specifica lo stato di salute del difensore senegalese. Così come Ghoulam, anche Koulibaly non potrà allenarsi in gruppo ma dovrà restare isolato e sperare che possa guarire presto dal coronavirus. Intanto Gennaro Gattuso deve prendere una decisione anche su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non si è allenato in gruppo e potrebbe restare in panchina col Genoa.