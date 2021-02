Napoli col dubbio Insigne, Gattuso pensa ad un turno di riposo col Genoa

Lorenzo Insigne ha svolto solo parte dell’allenamento in gruppo, Gennaro Gattuso con il Genoa potrebbe farlo riposare.

Genoa-Napoli potrebbe essere giocata senza Lorenzo Insigne in campo dal primo minuto, ci sta pensando seriamente Gennaro Gattuso. Il capitano del Napoli oggi ha svolto solo parte dell’allenamento in gruppo, poi ha effettuato lavoro personalizzato. La botta subita contro l’Atalanta non è stata ancora assorbita del tutto. Si fa ancora più pesante l’emergenza in attacco per il tecnico del Napoli che già deve fare a meno di Dries Mertens ritornato in Belgio, con Osimhen ancora non in condizione e Petagna che pure ha avuto problemi muscolare. Ora anche Insigne rischia di non giocare col Genoa, Gattuso deciderà all’ultimo momento se rischiare il calciatore e mandarlo in campo da titolare.

Genoa-Napoli: Insigne in panchina?

Il Napoli oggi si è allenato a Castel Volturno ed ha ritrovato anche Fabian Ruiz che ha superato il Covid 19, ma ha perso Ghoulam che invece è risultato positivo all’ultimo tampone. in Genoa-Napoli è difficile che Fabian Ruiz possa partire titolare, molto più probabile che si resti con il centrocampo a tre con il rientro di Zielinski ed Elmas o Bakayoko. Qualora Gattuso decida di far partire Insigne dalla panchina in Genoa-Napoli allora al suo posto potrebbe giocare Lozano con l’ingresso di Politano sulla fascia destra. Al centro dell’attacco ci andrà Andrea Petagna che è partito dalla panchina nella gara con l’Atalanta in Coppa Italia. L’ex attaccante della Spal da terza punta sta diventando sempre più indispensabili per Gattuso. Con Koulibaly risultato positivo al Covid 19 è quasi scontato il ritorno alla difesa a quattro, soluzione che il tecnico aveva già preso in considerazione per la trasferta di Genova. Ora al posto del senegalese giocherà con ogni probabilità Maksimovic, che farà coppia con Manolas al centro della difesa partenopea.