Osimhen slitta ancora il rientro da titolare: decisa una data

Victor Osimhen posticipa la data del rientro in campo da titolare, il nigeriano non è ancora al meglio della condizione fisica.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha cerchiato in rosso la data del 13 febbraio per il rientro da titolare, lo scrive Il Mattino. In quella occasione si giocherà la sfida con la Juventus ed il nigeriano vuole fare di tutto per essere in campo dal primo minuto. Ci spera anche Gennaro Gattuso che vede sottoposta la squadra ad un continuo tour de force e si trova a fronteggiare anche una emergenza in attacco che gli sta dando poco spazio di manovra. La data del rientro da titolare di Osimhen viene valutata anche dallo staff medico del Napoli che sta seguendo i progressi del calciatore. Già con l’Atalanta in Coppa Italia Osimhen, anche se non partirà titolare, potrebbe avere a disposizione molti più dei quindici minuti di mercoledì scorso.

Osimhen titolare, serve cautela

Tutti stanno lavorando affinché Victor Osimhen possa rientrare in campo dal primo minuto il più in fretta possibile, ma nessuno vuole accelerare i tempi. Senza Dries Mertens, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia, sarebbe un’ulteriore mazzata per Gattuso perdere anche l’attaccante nigeriano. Dunque non ci sarà nessuna forzatura, si valuteranno le condizioni di salute del calciatore giorno per giorno e poi verrà presa la decisione finale. Intanto ci sono buone notizie per Gattuso che può recuperare almeno Fabian Ruiz guarito dal Covid 19. Il tecnico del Napoli ha avuto un’arma in meno a centrocampo con l’assenza dello spagnolo. Anche in questo caso, così come Osimhen, dovranno essere valute le condizioni fisiche per capire quando potrà rientrare da titolare. La curiosità sarà capire se Gattuso continuerà a puntare su un 4-3-3 anche col rientro di Fabian Ruiz e Osimhen, oppure si passerà di nuovo al modulo 4-2-3-1.