Fabian Ruiz guarito dal Covid: l’annuncio della SSC Napoli

Fabian Ruiz guarito dal Covid, arriva una buona notizia per Gennaro Gattuso. Il centrocampista spagnolo dopo tre settimane, ha superato il Covid-19 ed è a disposizione della squadra. Nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, dunque, il Napoli di Gattuso potrà contare anche sull’ex Betis, che in stagione ha collezionato 22 presenze e un goal.

Fabian Ruiz era risultato positivo prima della partita con la Fiorentina. Ha saltato anche la Supercoppa, oltre che le gare di campionato e la semifinale d’andata di Coppa Italia.

La SSC Napoli attraverso un comunicato ha reso noto la guarigione del giocatore:

“Fabian Ruiz è guarito dal Covid-19. Il centrocampista spagnolo è risultato negativo al tampone naso-faringeo molecolare e domani svolgerà le visite di routine post Covid”.

Rino Gattuso ritrova quindi un uomo importante per il suo centrocampo, con Fabian Ruiz che rappresenta una pedina preziosa per il gioco del Napoli. Il centrocampista ha saltato tre partite in campionato, due vinte al San Paolo contro Fiorentina e Parma e una persona al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Fabian, inoltre, è stato indisponibile anche per le due gare di Coppa Italia contro Spezia e Atalanta e, soprattutto, per la finale di Supercoppa persa contro la Juventus per 2-0. Resta da valutare il suo stato di forma dopo lo stop forzato.