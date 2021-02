SSCN comunicato ufficiale: Faouzi Ghoulam positivo al Covid 19

Faouzi Ghoulam positivo al Covid 19 lo ha annunciato il Napoli attraverso un comunicato ufficiale: è asintomatico.

Non c’è pace per Faouzi Ghoulam che è risultato positivo al Covid 19. Il calciatore è asintomatico ma dovrà restare comunque lontano dai campi di allenamento per evitare di contagiare altri compagni di squadra. Il terzino algerino stava già trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Gattuso, ma ora dovrà restare per forza fuori anche dai campi di allenamento. Ecco il comunicato ufficiale della SSCN:

Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Solo ieri il Napoli aveva comunicato il tampone negativo al Covid 19 per Fabian Ruiz che ha potuto riprendere l’attività agonistica con i compagni di squadra a Castel Volturno. Ghoualm positivo al Covid 19 è una nuova tegola che si abbatte sulla rosa di Gattuso che già deve fare a meno di Dries Mertens e Osimhen non è al meglio della condizione fisica. In questa stagioni altri calciatori azzurri hanno dovuto fare i conti con il coronavirus come Zielinski, Elmas e Rrahmani che per qualche settimana non hanno potuto scendere in campo.